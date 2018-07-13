"Ривер Плейт" отпустит Кинтеро за 25 миллионов евро

Президент "Ривер Плейт" Родольфо Д’Онофрио назвал сумму, за которую готов отпустить полузащитника сборной Колумбии Хуана Кинтеро. Ранее сам игрок, ярко проявивший себя на ЧМ-2018, признался, что хотел бы снова играть в Европе.

– Кинтеро говорил, что ему хорошо в "Ривер Плейт", – цитирует Fox Sports Д’Онофрио. – Да, он сказал, что хотел бы вернуться в Европу. А кто из Аргентины не хотел бы перебраться в европейский топ-клуб? Это экономическое решение. Там платят совсем другие деньги. Кинтеро показывает хороший футбол, он привлек к себе внимание, показал свои способности. Если кто-то хочет его купить, он должен быть готов заплатить более 25 миллионов евро.