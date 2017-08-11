Ринкон, которым интересовался "Спартак", перешел в "Торино" на правах аренды

Полузащитник "Ювентуса" Томас Ринкон перешел в "Торино" на правах аренды, сообщает официальный сайт "быков". Соглашение между клубами рассчитано на до конца сезона и предусматривает опцию выкупа 29-летнего игрока за шесть миллионов евро. "Торино" заплатит "Юве" 3 миллиона за аренду хавбека.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с венесуэльцем заинтересован "Спартак". В минувшем сезоне Ринкон провел 44 матча во всех турнирах и сделал три голевые передачи, не забив ни одного мяча.