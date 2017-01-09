Рикарду Карвалью стал одноклубником Халка и Ахмедова

Бывший защитник "Монако", "Челси" и "Реала" Рикарду Карвалью перебрался в Китай. 38-летний португалец подписал контракт с "Шанхай Шанган", который тренирует его соотечественник Андре Виллаш-Боаш. Детали сделки не разглашаются. В "Шанхай Шанган" Карвалью перешел в статусе свободного агента.

Таким образом, "Шанхай Шанган" заполнил всю квоту иностранных футболистов. За этот клуб теперь выступают Карвалью, Халк, Оскар, Элкесон и Одил Ахмедов. Отметим, что из первых четырех игроков на поле могут одновременно находиться только трое.