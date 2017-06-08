Рикардо Родригес стал игроком "Милана"

Защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес официально подписал контракт с "Миланом". Клуб провел прямую трансляцию мероприятия заключения контракта в своем Фэйсбуке. Соглашение с 24-летним футболистом будет рассчитано до 2021 года.

Ранее сообщалось, что Родригес обойдется "Милану" в 15 миллионов евро. В этом сезоне он сыграл в 27 матчах за "Вольфсбург", забил два мяча и отдал три голевые передачи. Всего за клуб он провел 184 матча, забил 22 гола и сделал 28 результативных передач.