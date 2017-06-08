Рикардо Родригес стал игроком "Милана"

Защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес официально подписал контракт с "Миланом". Клуб провел прямую трансляцию мероприятия заключения контракта в своем Фэйсбуке. Соглашение с 24-летним футболистом будет рассчитано до 2021 года.
Ранее сообщалось, что Родригес обойдется "Милану" в 15 миллионов евро. В этом сезоне он сыграл в 27 матчах за "Вольфсбург", забил два мяча и отдал три голевые передачи. Всего за клуб он провел 184 матча, забил 22 гола и сделал 28 результативных передач.
#ACMilan comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Ricardo Rodriguez, contratto fino al 30 giugno 2021#welcomeRodriguez pic.twitter.com/oWuQK2Ig1k– AC Milan (@acmilan) 8 июня 2017 г.
Aha
один из самых лакомых защитников не из топ клуба перебрался в Милан, который сейчас середняк. Зачем?!
20:10