Ригони, который может перейти в "Зенит", возобновил тренировки в "Индепендьенте"

Полузащитник "Индепендьенте" Эмилиано Ригони возобновил тренировки с командой после паузы, взятой на переговоры с "Зенитом", утверждает TyC Sports. Будущее игрока пока неизвестно. Ранее он был близок к переходу в санкт-петербургский клуб и даже попрощался со своей командой.

Ранее главный тренер "Зенита" Роберто Манчини сообщил, что в ближайшее время ждет Ригони в команде. По данным СМИ, российский клуб заплатит за хавбека около 10 миллионов евро. Он выступает за "Индепендьенте" с 2016 года, в минувшем сезоне он забил 11 голов в 30 матчах.