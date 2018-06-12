"Рейнджерс" подписал Катича, которым интересовался "Спартак"

Защитник хорватского "Славен Белупо" подписал контракт с "Рейнджерс", сообщает пресс-служба шотландской команды. Соглашение между сторонами рассчитано на четыре года.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет "Спартак". По сведениям Record Sport, предстваители игрока должны были вести переговоры с красно-белыми сегодня.

Катич играет за "Славен Белупо" с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 36 матчей и забил один гол. Отметим, что в основном хорват играет на позиции центрального защитника, но также может исполнить роль опорного полузащитника. Отличительной особенностью игрока является его рост - 194 сантиметра.