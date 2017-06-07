"Рейнджерс" подписал еще одного воспитанника "Бенфики"

"Рейнджерс" объявил о приобретении у "Витории" защитника Фабиу Кардосо. 23-летний португалец, который является воспитанником "Бенфики", поставил подпись под трехлетним контрактом с шотландским клубом.

В минувшем сезоне Кардосо сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Напомним, вчера к "Рейнджерс" на правах аренды присоединился нападающий "Бенфики" Далсиу.