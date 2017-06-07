Рейна не хочет оставаться в "Наполи"

Голкипер Пепе Рейна отклонил предложение "Наполи" о новом контракте, сообщает Rai Sport. Клуб предлагал соглашение на два года, однако футболист хочет получать 3 миллиона евро в год, на что итальянцы не готовы пойти.

Ранее сообщалось, что Рейна может продолжить карьеру в "Ньюкасле", который вернулся в премьер-лигу Англии. У 34-летнего испанца контракт с клубом до 2018 года, и "Наполи" согласится отпустить вратаря не менее чем за 5 миллионов евро.

За "Наполи" он играет с 2015 года, провел 135 матчей, в которых пропустил 137 мячей. Ранее он выступал за "Барселону", "Вильярреал" и "Ливерпуль".