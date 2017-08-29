Рейна может остаться в "Наполи"

Вратарь Пепе Рейна не собирается покидать "Наполи", утверждает Football Italia. 34-летнего голкипера впечатлило отношение к себе со стороны болельщиков команды из Неаполя.

Ранее сообщалось о том, что Рейна близок к переходу в "ПСЖ". У испанца не очень хорошие отношения с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом. Тем не менее, после победной игры с "Аталантой" (3:1) в рамках 2-го тура чемпионата Италии вратарь был впечатлен тем, какие овации устроили ему болельщики.

Также на решение Рейны может повлиять и тот факт, что для победы в чемпионате Италии остался весь прошлогодний состав "Наполи". Жена вратаря намекнула, что игрок никуда не перейдет, разместив на своей странице в Инстаграме фото комплекта вратарской формы "Наполи" на сезон-2017/18.