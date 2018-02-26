Рейна летом может бесплатно перейти в "Милан"

Голкипер "Наполи" Пепе Рейна скорее всего продолжит карьеру в "Милане", сообщает La Gazzetta dello Sport. Напомним, что контракт 35-летнего вратаря с неаполитанским клубом истекает этим летом.

По информации издания, Рейна готов сменить клуб этим летом, стороны почти достигли договоренности по условиям личного контракта. Рейна должен будет стать первым номером "Милана", так как команду, скорее всего, покинет Джанлуиджи Доннарумма.

В этом сезоне Рейна провел 24 матча в чемпионате Италии, пропустил 15 мячей и 12 раз сыграл на ноль. Ранее он выступал за такие команды, как "Вильярреал" и "Ливерпуль".