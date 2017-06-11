Реваз Челебадзе: "Локомотив" согласен на условия "Рубина" по Кверквелии

Реваз Челебадзе, представитель защитника "Рубина" Соломона Кверквелии, рассказал "СЭ", что "Локомотив" согласился на условия казанского клуба по цене трансфера футболиста. Напомним, что вторую половину минувшего сезона грузин провел в составе железнодорожников.

– "Локомотив" очень хочет оставить Кверквелию, они в активной стадии переговоров с "Рубином", – сказал Челебадзе – Пока он принадлежит казанам, но, по моей информации, все будет окей. Железнодорожники согласись на условия "Рубина" по цене трансфера Соломона, так что с большей долей вероятности он останется в Москве.

– Сейчас в "Рубин" вернулся Курбан Бердыев. Кверквелия не говорил, что хотел бы поработать с этим специалистом?

– Соломон одинаково уважает и Бердыева, и Семина. Курбан Бекиевич – один из самых лучших специалистов Восточной Европы, при этом великолепный человек. Но "Локомотив" слишком заинтересованы в игроке, поэтому уверен, что смогут договориться.

В минувшем сезоне 25-летний грузин провел 12 матчей в чемпионате России и четыре – в Кубке (одна игра за "Рубин"), который и завоевал с "Локо". (Павел ГУРЕВИЧ)