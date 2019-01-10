Рэмси согласовал пятилетний контракт с "Ювентусом" с зарплатой в 8 миллионов евро

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси договорился об условиях пятилетнего контракта с "Ювентусом", информирует The Guardian. Напомним, что у игрока в июле истекает соглашение с лондонским клубом.

28-летний валлиец будет получать 8 миллионов евро в год. Таким образом, Рэмси станет самым высокооплачиваемым футболистом туринцев после Криштиану Роналду. О трансфере может быть объявлено официально в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" не будет подписывать полузащитника "Арсенала".

В текущем сезоне футболист провел 24 матча за "Арсенал", забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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