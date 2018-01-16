Ребко может перейти в "Ротор"

Бывший полузащитник "Спартака" и "Арарата" Алексей Ребко находится на сборе "Ротора" в Кисловодске. По словам игрока, определенность с будущим в волгоградском клубе наступит на этой неделе.

– Сейчас нахожусь на сборе "Ротора" в Кисловодске, – сказал Ребко.

– Уже подписали контракт?

– Пока нет, этот вопрос открыт. Сейчас ведем переговоры.

– Когда надеетесь окончательно определиться, останетесь в "Роторе" или нет?

– Думаю, в течение недели.

31-летний полузащитник расторг контракт с "Араратом" в декабре 2017 года по обоюдному согласию сторон. Всего в текущем сезоне в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ФНЛ) Ребко провел за москвичей 13 матчей, в которых забил два гола. (Павел ГУРЕВИЧ)