Ребко может перейти в "Ротор"

Бывший полузащитник "Спартака" и "Арарата" Алексей Ребко находится на сборе "Ротора" в Кисловодске. По словам игрока, определенность с будущим в волгоградском клубе наступит на этой неделе.
– Сейчас нахожусь на сборе "Ротора" в Кисловодске, – сказал Ребко.
– Уже подписали контракт?
– Пока нет, этот вопрос открыт. Сейчас ведем переговоры.
– Когда надеетесь окончательно определиться, останетесь в "Роторе" или нет?
– Думаю, в течение недели.
31-летний полузащитник расторг контракт с "Араратом" в декабре 2017 года по обоюдному согласию сторон. Всего в текущем сезоне в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ФНЛ) Ребко провел за москвичей 13 матчей, в которых забил два гола. (Павел ГУРЕВИЧ)
njlws.9957
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14:57
Alukard1349
Вместе с Павленко надежды подавал.Но так оба подавальщиками и остались
14:16