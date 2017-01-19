"Реал" заинтересован в приобретении Доннаруммы

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в "Реале", сообщает AS. Интерес к 17-летнему вратарю появился после того, как были заморожены переговоры о продлении контракта.

Агент Доннаруммы Мино Райола не хочет, чтобы клиент продлевал соглашение, пока не сменится руководство клуба. В декабре сообщалось, что инвесторы готовы предложить 17-летнему футболисту контракт на 50 миллионов евро, который будет рассчитан на пять лет. Также Доннарумма будет получать порядка 5 миллионов евро каждый год в качестве бонуса. Для футболиста это будет заметное повышение, так как на данный момент он получает 160 тысяч евро в неделю. Голкипер выступает за основную команду с 2015 года и в текущем сезоне провел 19 матчей, в которых пропустил 22 мяча. Ранее сообщалось, что "Реал" рассматривает в качестве приобретения вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа и "Челси" Тибо Куртуа​.