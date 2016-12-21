"Реал" вновь постарается усилиться Куртуа

Мадридский "Реал" ведет переговоры с "Челси" по приобретению голкипера лондонцев Тибо Куртуа, сообщает Express. Летом 2017 года с испанского клуба снимают запрет на покупку игроков, после чего они рассчитывают переманить бельгийца.

Куртуа мог оказаться в "Реале" прошлым летом, однако Антонио Конте отказался продавать футболиста в преддверии стартующего сезона премьер-лиги. 24-летний голкипер играет за "Челси" с 2014 года. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах чемпионата и пропустил 11 мячей.