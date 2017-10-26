"Реал" ведет переговоры с "Баварией" по трансферу Левандовски

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски по-прежнему находится в сфере интересов "Реала", утверждает As. Мадридцы уже ведут переговоры с представителями мюнхенцев по поводу возможной покупки 29-летнего игрока по окончании сезона.

В текущем сезоне поляк провел 15 матчей во всех клубных турнирах и забил 13 голов.

Напомним, что ранее Левандовски публично раскритиковал руководство "Баварии" за неспособность соответствовать "ПСЖ" и "Барселоне" на трансферном рынке, а также заявил, что сейчас в футболе важнее деньги и успехи, а не верность клуба своей философии.