"Реал" согласен отпустить Бэйла в "Манчестер Юнайтед" за 99 миллионов евро

"Реал" позволит вингеру Гарету Бэйлу перейти в "Манчестер Юнайтед", утверждает The Sun. По информации источника, сумма трансфера составит 99 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес недовольны тем, что Бэйл в последнее время подвержен травмам, поэтому игрок будет выставлен на трансфер.

Напомним, валлиец перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за 100 миллионов евро. За это время он провел за испанский клуб 159 матчей, забив 70 голов.

Зидан готов выставить Бэйла на трансфер?