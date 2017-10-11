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10:58 | Футбол — Трансферы

"Реал" согласен отпустить Бэйла в "Манчестер Юнайтед" за 99 миллионов евро

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"Реал" позволит вингеру Гарету Бэйлу перейти в "Манчестер Юнайтед", утверждает The Sun. По информации источника, сумма трансфера составит 99 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес недовольны тем, что Бэйл в последнее время подвержен травмам, поэтому игрок будет выставлен на трансфер.

Напомним, валлиец перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за 100 миллионов евро. За это время он провел за испанский клуб 159 матчей, забив 70 голов.

Зидан готов выставить Бэйла на трансфер?

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Дядька

Ценник как на распродаже )

11:28

Felix BARSA

Уже не нужен Манчестеру, есть более молодые и главное ЗДОРОВЫЕ! а РЕАЛ пусть сидит в сторонке...

11:20

Manted

хах,смешные,хрусталя за такие деньги оставьте себе!

11:00