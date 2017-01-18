"Реал" рассматривает Доннарумму в качестве замены Навасу

Вратарь "Милана" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма по-прежнему входит в сферу интересов "Реала", информирует Tuttosport. Согласно источнику, итальянец входит в число трех голкиперов, один из которых предстоящим летом перейдет в команду. Помимо Доннаруммы в этом списке находятся Тибо Куртуа ("Челси") и Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"). Один из перечисленных вратарей, скорее всего, с нового сезона будет выступать за "Реал", а действующий основной голкипер "Королевского клуба" Кейлор Навас команду покинет.