18:26 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Реал" рассматривает Доннарумму в качестве замены Навасу

0
0
0

Вратарь "Милана" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма по-прежнему входит в сферу интересов "Реала", информирует Tuttosport. Согласно источнику, итальянец входит в число трех голкиперов, один из которых предстоящим летом перейдет в команду. Помимо Доннаруммы в этом списке находятся Тибо Куртуа ("Челси") и Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"). Один из перечисленных вратарей, скорее всего, с нового сезона будет выступать за "Реал", а действующий основной голкипер "Королевского клуба" Кейлор Навас команду покинет.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ