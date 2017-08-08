"Реал" предложит за Дибалу 85 миллионов евро и Ковачича

"Реал" готов сделать предложение "Ювентусу" по нападающему Пауло Дибале. По информации Tuttosport, мадридцы могут заплатить за аргентинца 85 миллионов евро и включить в сделку полузащитника Матео Ковачича.

Напомним, Дибала выступает за клуб из Турина с 2015 года. В составе "бьянконери" он провел 94 матча, забив 42 гола. Он помог "Ювентусу" дважды выиграть чемпионат и Кубок Италии, а также один суперкубок страны. На европейской арене в сезоне-2016/17 команда дошла до финала Лиги чемпионов, где проиграла "Реалу" (1:4).