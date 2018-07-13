"Реал" потерял короля

Во вторник нападающий Криштиану Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус". Португалец выступал за мадридскую команду с 2009 года.
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Девять сезонов Криштиану Роналду в "Реале". Фото "СЭ"
Девять сезонов Криштиану Роналду в "Реале". Фото "СЭ"
Девять сезонов Криштиану Роналду в "Реале". Фото "СЭ"