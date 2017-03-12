"Реал" поставил ультиматум де Хеа

"Реал" вновь рассчитывает приобрести в летнее трансферное окно вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа. Согласно Mirror Online, мадридцы учли прошлый опыт неудачных переговоров с "красными дьяволами" по голкиперу и связались с испанцем заранее. В ходе разговора сторон представители "Королевского клуба" выразили де Хеа заинтересованность в сотрудничестве, но заявили, что решение о переходе в команду он должен принять до первой недели мая, чтобы не затягивать переговоры о трансфере до последнего дня трансферного окна.

Напомним, что трансфер Де Хеа из "МЮ" в "Реал" сорвался летом 2015 года из-за несвоевременной подачи документов. После закрытия трансферного окна клубы подтвердили факт переговоров, но обвинили друг друга в непрофессиональном отношении к делу.