"Реал" подпишет Мбаппе только в случае продажи Бэйла

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что приобретение нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе возможно только в случае продажи форварда Гарета Бэйла, утверждает Marca. Согласно источнику, руководство мадридского клуба крайне заинтересовано в услугах молодого француза, однако наставник команды не уверен, что есть необходимость приобретения Мбаппе при нынешней конкуренции за место в основе.

Отмечается, что "Реал" и "Монако" поддерживают связь по теме трансфера Мбаппе. Один из рассматриваемых вариантов – приобретение испанцами 18-летнего футболиста, но при этом он продолжит выступать за монегасков до лета 2018 года.