"Реал" поблагодарил Роналду. Видео

"Реал" поблагодарил своего бывшего нападающего Криштиану Роналду. Сегодня 33-летний португалец перешел в "Ювентус".

- Спасибо, Криштиану, - сообщается в Твиттере "Реала". Запись сопровождается видео, в котором представлены лучшие голы португальца за мадридский клуб.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола. Кроме того, на счету португальца пять "Золотых мячей", из которых четыре он получил в составе "Реала".