"Реал" планирует отдать Лунина в аренду после покупки Куртуа

Новичок "Реала" голкипер Андрей Лунин может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Marca. Мадридцы планируют отдать в аренду 19-летнего голкипера, если смогут подписать вратаря "Челси" Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что на украинского футболиста претендует "Эльче". Лунин перешел из "Зари" этим летом за сумму в 9 миллионов евро.

"Эльче" по итогам прошлого сезона завоевал путевку в сегунду – второй по силе испанский дивизион. Контракт футболиста с "Реалом" рассчитан на шесть лет. 19-летний вратарь в прошлом сезоне провел 36 матчей за "Зарю" во всех турнирах, пропустил 54 мяча и десять раз отыграл "на ноль".