"Реал" отдал в аренду "Крузейро" хавбека, который был на грани завершения карьеры

Полузащитник "Реала" Лукас Силва арендован "Крузейру" до июня 2018 года, сообщает пресс-служба мадридцев. Напомним, что летом минувшего года бразилец должен был перейти на правах аренды в лиссабонский "Спортинг", но медицинское обследование выявило у хавбека порок сердца.

После этого появилась информация о том, что Силва завершит карьеру, но вскоре сам 23-летний латиноамериканец опроверг эти сообщения, поскольку повторные анализы не выявили никаких проблем со здоровьем игрока.

Перед завершением 2016 года футболист приступил к тренировкам в общей группе игроков "Реала". В "Королевский клуб" Силва перешел в январе 2014 года из "Крузейру" за 14 миллионов евро.