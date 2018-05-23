"Реал" остается фаворитом в борьбе за Левандовски

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски может перейти в мадридский "Реал". Как сообщает Evening Standard, 29-летний поляк, в переходе которого также заинтересован "Челси", предпочитает выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Лондонский клуб, занявший пятое место в английском первенстве, будет участником Лиги Европы, поэтому нападающий заинтересован в переходе в мадридскую команду.

В текущем сезоне Левандовски принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых отметился 47 голами и 3 результативными передачами.