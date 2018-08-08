"Реал" нашел, кем заменить Модрича

"Реал" может приобрести хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. Как утверждает The Mirror, 26-летний датчанин рассматривается руководством "королевского клуба" в качестве основного кандидата на замену полузащитника Луки Модрича, который, по некоторым сообщениям, может перейти в "Интер".

Сообщается, что "Реалу" будет сложно договориться с "Тоттенхэмом" по трансферу датского полузащитника, поскольку "шпоры" не смогут быстро найти ему равносильную замену.

В минувшем сезоне Эриксен провел 47 матчей в составе "Тоттенхэма", забил 14 голов и отдал 11 результативных передач. Модрич принял участие в 41 игре за "Реал", забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.