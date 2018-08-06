"Реал" нашел, кем заменить Модрича

Полузащитник "Реала" Лука Модрич может покинуть клуб этим летом. Как утверждает Gazzetta dello Sport, мадридский клуб рассматривает в качестве замены 32-летнему хорвату хавбека "Ювентуса" Миралема Пьянича.

Ранее сообщалось, что Модрич заинтересован в уходе из "Реала", а наиболее вероятным вариантом продолжения его карьеры является "Интер". Руководство "королевского клуба" считает Пьянича идеальной заменой хорватскому футболисту.

В минувшем сезоне Модрич провел 41 матч в составе "Реала", забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. Пьянич принял участие в 44 играх за "Ювентус", отметившись 7 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.