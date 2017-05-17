"Реал" может заменить Пепе на Боатенга

Защитник "Баварии" Жером Боатенг может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает Kicker, интерес к немцу проявляет "Реал". Мадридский клуб видит в Боатенге возможную замену Пепе, который близок к уходу из команды после окончания сезона.

По данным источника, за Боатенга "Реал" готов заплатить 40 миллионов евро. Сам игрок готов покинуть "Баварию", поскольку не имеет в команде регулярной практики.