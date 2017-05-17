"Реал" может заменить Пепе на Боатенга

Защитник "Баварии" Жером Боатенг может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает Kicker, интерес к немцу проявляет "Реал". Мадридский клуб видит в Боатенге возможную замену Пепе, который близок к уходу из команды после окончания сезона.
По данным источника, за Боатенга "Реал" готов заплатить 40 миллионов евро. Сам игрок готов покинуть "Баварию", поскольку не имеет в команде регулярной практики.
ростовский свин
защитник отличный - но часто травмируется- травмоопасный - отсюда и недостаток игровой практики.По видимому анчелотти видит центр -хави мартинес- хуммельс
12:26
Modric_Real
а с чего он взял что в Реале он будет на постоянке??)))) есть Рамос , Варан , начо , и те кто могут если что играть так же в центре ...
11:46