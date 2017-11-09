"Реал" может заменить Бэйла на Азара

"Реал" рассматривает варианты замены полузащитника Гарета Бэйла. Как сообщает Don Balon, в мадридском клубе разочарованы тем, что валлиец много времени проводит в лазарете и редко играет из-за травм, которые мешают ему раскрыть свой потенциал в клубе. По данным источника, рассматривается возможность продажи Бэйла.

В качестве замены валлийцу может быть подписан хавбек "Челси" Эден Азар. За его кандидатуру якобы выступает главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. Президент мадридского клуба Флорентино Перес хотел бы также заменить Карима Бензема на Харри Кейна или Пауло Дибалу, однако Зидан против ухода француза.