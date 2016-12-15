18:26 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Реал" может приобрести защитника "Боруссии"

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Защитник дортмундской "Боруссии" Сократис Папастатопулос может продолжить карьеру в мадридском "Реале", сообщает Bild. Испанский клуб заинтересовался игроком после матча группового турнира Лиги чемпионов, в котором команды разошлись со счетом 2:2. Скауты "Реала" посетили два последних матча "Боруссии" в чемпионате Германии. 

Считается, что Папастатопулос должен стать заменой португальцу ПепеВ текущем сезоне 28-летний грек провел 12 встреч в бундеслиге. За команду из Дортмунда он играет с 2013 года.

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