"Реал" может потратить 60 миллионов евро на покупку Агуэро

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро попал в сферу интересов "Реала", сообщает Don Balon. По информации источника, испанский клуб готов заплатить за 29-летнего аргентинца 60 миллионов евро.

Отмечается, что сделка зависит от того, согласится ли "Арсенал" продавать Алексиса Санчеса в стан "горожан".

Агуэро выступает за "Манчестер Сити" с 2011 года. В ноябре он стал лучшим бомбардиром в истории клуба - на его счету 179 голов в 265 матчах. В этом сезоне он принял участие в 12 матчах во всех клубных турнирах, забив 10 мячей.