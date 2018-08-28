"Реал" может перехватить у "Севильи" форварда "Лиона"

Нападающий "Лиона" Мариано Диас может вернуться в Испанию. Как сообщает Marca, "Реал" рассматривает возможность обратного выкупа 25-летнего форварда, Который как раз из Мадрида перебрался в "Лион". При этом по Диасу также ведет переговоры "Севилья", которая готова заплатить за него более 30 миллионов евро. У "Реала" же будет приоритет, поскольку он сохранил за собой право обратного выкупа игрока, продавая его в "Лион".

В прошлом сезоне Мариано в составе "Лиона" забил 21 мяч в 45 матчах во всех турнирах.