14:21 | Футбол — Трансферы

"Реал": "Информация об интересе клуба к Мбаппе является ложной"

Кильян МБАППЕ. Фото AFP
Кильян МБАППЕ. Фото AFP

"Реал" опроверг информацию об интересе к нападающему "ПСЖ" и сборной Франции  Кильяну Мбаппе. Ранее сообщалось, что "королевский клуб" готов предложить за 19-летнего француза 272 миллиона евро. 

- Учитывая информацию, опубликованную в последние несколько часов относительно предполагаемого соглашения между нашим клубом и "ПСЖ" по поводу Кильяна Мбаппе, "Реал" хотел бы заявить, что  она является ложной, - говорится в официальном заявлении мадридского клуба.
 

Мбаппе в настоящее время находится на чемпионате мира в России, где в составе сборной Франции он провел 4 игры и забил 3 гола. 

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