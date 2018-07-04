"Реал": "Информация об интересе клуба к Мбаппе является ложной"

"Реал" опроверг информацию об интересе к нападающему "ПСЖ" и сборной Франции Кильяну Мбаппе. Ранее сообщалось, что "королевский клуб" готов предложить за 19-летнего француза 272 миллиона евро.

- Учитывая информацию, опубликованную в последние несколько часов относительно предполагаемого соглашения между нашим клубом и "ПСЖ" по поводу Кильяна Мбаппе, "Реал" хотел бы заявить, что она является ложной, - говорится в официальном заявлении мадридского клуба.



Мбаппе в настоящее время находится на чемпионате мира в России, где в составе сборной Франции он провел 4 игры и забил 3 гола.