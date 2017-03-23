"Реал" и "Челси" поспорят за Алекса Сандру

"Реал" и "Челси" заинтересованы в защитнике "Ювентуса" Алексе Сандру, сообщает A Bola. Мадридский клуб ведет поиски нового защитника на левый фланг на замену Марселу, а английский клуб хочет заполучить игрока, так как его очень хорошо знает главный тренер "синих" Антонио Конте по совместной работе в туринской команде. "Ювентус" не намерен расставаться с 26-летним бразильцем менее, чем за 45 миллионов евро. В текущем сезоне Сандру отметился 2 голами и 5 голевыми передачами в 32 матчах.