11:21 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Реал" и "Челси" поспорят за Алекса Сандру

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"Реал" и "Челси" заинтересованы в защитнике "Ювентуса" Алексе Сандру, сообщает A Bola. Мадридский клуб ведет поиски нового защитника на левый фланг на замену Марселу, а английский клуб хочет заполучить игрока, так как его очень хорошо знает главный тренер "синих" Антонио Конте по совместной работе в туринской команде. "Ювентус" не намерен расставаться с 26-летним бразильцем менее, чем за 45 миллионов евро. В текущем сезоне Сандру отметился 2 голами и 5 голевыми передачами в 32 матчах.

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