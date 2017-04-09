"Реал" готовит 58 миллионов евро на трансфер Канте?

В услугах полузащитника "Челси" Н'Голо Канте всерьез заинтересован "Реал", утверждает The Sun. Согласно источнику, мадридцы готовы выделить на трансфер француза этим летом порядка 58 миллионов евро.

Главный тренер "Королевского клуба" Зинедин Зидан полагает, что команде не хватает хавбеков, способных качественно отработать в обороне. Специалист настаивает, что Канте вместе с Каземиру помогут команде атаковать без опасения нарваться на резкую контратаку соперника.