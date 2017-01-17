12:27 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Реал" готов заплатить 10 миллионов евро за 17-летнего шведа

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"Реал" намерен потратить 10 миллионов евро на приобретение у АИКа нападающего Александра Исака, сообщает Aftonbladet. Ожидается, что уже на этой неделе трансфер будет осуществлен, а с 17-летним шведом будет подписан пятилетний контракт. На прошлой неделе Исак стал самым молодым игроком, отметившимся голом за сборную Швеции, поразив ворота Словакии в товарищеском матче (6:0). В прошлом году на клубном уровне он сыграл в 30 матчах и забил 13 голов.

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