"Реал" готов заплатить 10 миллионов евро за 17-летнего шведа

"Реал" намерен потратить 10 миллионов евро на приобретение у АИКа нападающего Александра Исака, сообщает Aftonbladet. Ожидается, что уже на этой неделе трансфер будет осуществлен, а с 17-летним шведом будет подписан пятилетний контракт. На прошлой неделе Исак стал самым молодым игроком, отметившимся голом за сборную Швеции, поразив ворота Словакии в товарищеском матче (6:0). В прошлом году на клубном уровне он сыграл в 30 матчах и забил 13 голов.