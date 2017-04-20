"Реал" готов потратить на де Хеа 70 миллионов евро?

"Реал" вновь рассчитывает приобрести в летнее трансферное окно вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа. Согласно The Sun, мадридцы готовы выложить за голкипера 70 миллионов евро. При этом "Королевский клуб" будет держать вратаря "Челси" Тибо Куртуа в качестве запасного варианта.

Напомним, что трансфер де Хеа из "МЮ" в "Реал" сорвался летом 2015 года из-за несвоевременной подачи документов. После закрытия трансферного окна клубы подтвердили факт переговоров, но обвинили друг друга в непрофессиональном отношении к делу.