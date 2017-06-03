"Реал" готов обсудить с "МЮ" продажу Бэйла

Руководство "Реала" согласилось провести переговоры с "Манчестер Юнайтед" по переходу вингера Гарета Бэйла в английский клуб, сообщает Independent. Мадридцы благодаря продаже валлийца намерены увеличить трансферный бюджет и приобрести у "Монако" Кильяна Мбаппе или у "Челси" Эдена Азара. По информации источника, "Реал" готов будет продать Бэйла за сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов.
Невероятный
Мне кажется Реалу не стоит продавать Бэйла. А зачем они его покупали тогда за 95 миллионов? Бэйл способен еще принести пользу Реалу и немалую. Лучшие его годы еще впереди и Реал определенно сваляет дурака, если продаст такого игрочищу.
15:08