"Реал" готов обсудить с "МЮ" продажу Бэйла

Руководство "Реала" согласилось провести переговоры с "Манчестер Юнайтед" по переходу вингера Гарета Бэйла в английский клуб, сообщает Independent. Мадридцы благодаря продаже валлийца намерены увеличить трансферный бюджет и приобрести у "Монако" Кильяна Мбаппе или у "Челси" Эдена Азара. По информации источника, "Реал" готов будет продать Бэйла за сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов.