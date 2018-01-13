"Реал" готов обменять Бэйла на Салаха?

"Реал" заинтересован в приобретении нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, сообщает Daily Star. В сделку может быть включен форвард "королевского клуба" Гарет Бэйл, который не входит в планы главного тренера команды Зинедина Зидана.
Мадридцы рассчитывают усилить линию атаки в связи с неудовлетворительной формой нападающих Криштиану Роналду и Карима Бензема, которые за первую половину чемпионата Испании забили всего 6 мячей на двоих.
Напомним, что Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. В текущем сезоне в составе "красных" он провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.
Спринт
ФК "Ливерпуль" Салаха ни на кого менять не будет, а если решит продать, то только за безумные (или около этого) деньги. Но в этом сезоне у ливерпульцев есть все шансы попасть на пьедестал в Премьер лиге и напрямую в Лигу Чемпионов и продажа лучшего бомбардира просто не логична. Салаха после ЧМ - 2018 можно будет продать еще дороже.
02:52
shpasic
Команда то у Ливера сейчас посильнее Реала.)) Зря египтянин на бабло ведётся.))
01:39
GiantTemo
А с какой стати Ливерпуль должен обменять одного из лучших футболистов мира?
01:22
баламошка
Печальненько иногда смотреть на великолепных игроков, у которых не получилось в Реале. Можно годы жизни профукать, хотя мог бы блистать в другом клубе. Всякие Роббены в пример.В хороший пример. А так бы полировал лавку там. Хотя, что вы хотите? Просто посмотрите кто сколько раз выигрывал КЕЧ и ЛЧ. Никого и рядом нет. Барсеножки ревут, Ливер бесится, Бавария воняет. В Реале даже лучшие могут не выжить. Это мясорубка ради титулов. Впрочем, без Реала жизнь была бы скучнее.
01:15