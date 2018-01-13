"Реал" готов обменять Бэйла на Салаха?

"Реал" заинтересован в приобретении нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, сообщает Daily Star. В сделку может быть включен форвард "королевского клуба" Гарет Бэйл, который не входит в планы главного тренера команды Зинедина Зидана.

Мадридцы рассчитывают усилить линию атаки в связи с неудовлетворительной формой нападающих Криштиану Роналду и Карима Бензема, которые за первую половину чемпионата Испании забили всего 6 мячей на двоих.

Напомним, что Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. В текущем сезоне в составе "красных" он провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.