"РБ Лейпциг" приобрел полузащитника "Зальцбурга" Вольфа

Полузащитник "Зальцбурга" Ханнес Вольф перешел в "РБ Лейпциг", сообщает официальный сайт немецкого клуба. За новую команду он будет выступать уже в следующем сезоне - переход вступит в силу 1 июля 2019 года.

Контракт рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера не указана. По данным Transfermarkt, она составила 10 миллионов евро.

19-летний австриец в текущем сезоне провел 23 матча за "Зальцбург" и забил пять мячей при девяти голевых передачах.

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