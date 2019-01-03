"РБ Лейпциг" намерен продать Вернера, если он не продлит контракт

"РБ Лейпциг" готов расстаться с нападающим Тимо Вернером. Такой вариант возможен, если футболист не подпишет новый контракт.

- Конечно, нам нужно определиться хотя бы по окончании сезона, - сказал президент клуба Оливер Минтцлафф. Его слова приводит Kicker. - Такой клуб, как наш, не может себе позволить отпустит Тимо Вернера по окончании контракта. Логично, что им интересуются клубы, с другими перспективами и финансовыми возможностями по сравнению с нами. Но мы пока что развиваемся как клуб, и участие в Лиге чемпионов нам бы пригодилось. Считаю, что Тимо в хороших руках. Если он не будет стремиться к максимальной зарплате, то это будет хорошая инвестиция для нас.

22-летний немец в текущем сезоне провел 21 матч за "РБ Лейпциг" и забил 13 мячей при трех голевых передачах. Ранее сообщалось, что им интересуются "Атлетико", "Ливерпуль" и "Бавария". Его контракт истекает летом 2020 года.

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