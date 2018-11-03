"РБ Лейпциг" интересуется полузащитником "Саутгемптона" Уордом-Проузом

Полузащитник "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Проуз может перейти в "РБ Лейпциг"​, сообщают британские СМИ.

По данным Daily Express, футболист недоволен своим положением в команде и может уйти уже в январе. Главный тренер Марк Хьюз не видит для него места в стартовом составе. Пока не сообщается, идет ли речь о переходе на постоянной основе или аренде.

24-летний англичанин в текущем сезоне провел четыре матча во всех турнирах (три в премьер-лиге и один в Кубке лиги).

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