Райола предложил "Реалу" купить Доннарумму

Агент Мино Райола, представляющий интересы голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы ведет переговоры с "Реалом" о продаже игрока, сообщает Mediaset Premium. Действующий контракт 18-летнего вратаря истекает летом 2018 года и "Милан" не может договориться с ним по условиям нового соглашения.

Отмечается, что президент "Реала" Флорентино Перес подтвердил предложение Райолы. Однако ранее сообщалось, что мадридский клуб намерен оставить Кейлора Наваса номером один в команде. Таким образом, у Доннаруммы остался вариант с "Манчестер Юнайтед", который уже несколько раз обращался к итальянскому клубу по трансферу футболиста.

В этом сезоне итальянец провел 41 матч во всех турнирах и пропустил 49 мячей. Всего на его счету 72 матча за "Милан".