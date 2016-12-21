Райола хочет вернуть Балотелли в Англию и уже провел переговоры с клубами

Агент нападающего "Ниццы" Марио Балотелли Мино Райола заявил, что ведет переговоры с английскими клубами по трансферу итальянца. 26-летний форвард уже играл в Англии за такие команды, как "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". В текущем сезоне чемпионата Франции Балотелли забил 8 мячей в 8 встречах.

- Мы уже провели переговоры с несколькими английскими клубами, но пока рано говорить о чем-то конкретном, - цитирует Talksport Райолу. – Я всегда знал, что Марио сможет вернуть былую форму. В "Ливерпуле" у него не получилось стать стабильным, да и эмоций ему не хватало.

До сих пор считаю позорным, что Клопп не дал ему шанса. Марио доказал себе и другим, что может давать результат. Думаю, он понимает, что допускал какие-то ошибки в прошлом. Но бесполезно оглядываться назад, нужно смотреть только вперед.