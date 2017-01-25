Раноккиа отказался переходить в "Зенит"?

Защитник "Интера" Андреа Раноккиа не собирается переходить в "Зенит" в зимнее трансферное окно, утверждает Itasportpress. По информации источника, приоритетным вариантом для 28-летнего итальянца является переход в "Болонью". Также интерес к защитнику проявляют "Сассуоло", "Халл Сити" и "Суонси".

Ранее сообщалось, что питерский клуб готов предложить за Раноккиа восемь миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Раноккиа провел девять матчей и получил четыре желтые карточки.