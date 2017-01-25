17:27 | ФУТБОЛ — Трансферы

Раноккиа отказался переходить в "Зенит"?

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Защитник "Интера" Андреа Раноккиа не собирается переходить в "Зенит" в зимнее трансферное окно, утверждает Itasportpress. По информации источника, приоритетным вариантом для 28-летнего итальянца является переход в "Болонью". Также интерес к защитнику проявляют "Сассуоло", "Халл Сити" и "Суонси".

Ранее сообщалось, что питерский клуб готов предложить за Раноккиа восемь миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Раноккиа провел девять матчей и получил четыре желтые карточки.

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КОММЕНТАРИИ (18)
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punch_s

а вот сейчас обидно было:/

20:03

Jean4

Зенит, неужели сассуоло?

19:06

foreverCSKAforever

Michaell, Sergey.v1968? да они оба просроченные уже давно. Поэтому они и не нужны никому, кроме тех, кто деньги не считает и может бабло потратить хоть им на зряплату, хоть просто в трубу выкинуть.

19:04

serzheo

Не холодно не жарко, обычный середняк уровня Сассуоло. Ничего особенного.

18:54

Нубяшка

он и даром не сдался Зениту, а то еще на кришито хотели менять...

18:48

Нубяшка

Mark Krass ОН РАЗВЕ СПАРТАКУ ОТКАЗАЛ?

18:46

Mark Krass

Не захотел переходить в гнилое болото, в это днище))

18:43

sergey.v1968

Уважаемый Michaell, не по фигу на Адриано, пришедшего фактически бесплатно? Тут вон на сэксе даже статьи соорудили - достойный ответ Зенита Спартаку, а на деле - очередной пшик. А Адриану румын бы взял. да цвет кожи питерским арийцам такой никогда не подходил, давайте говорить прямо

18:38

Michaell

"Ачирришни Ковеч,вот это пощечина Газпрому ! Последний раз Денисов на такое отваживался". Подщечина - это приход Адриано в Спартак. Если его румын не взял, у которого тот в Шатхтере играл, значит он знает, что это за на сегодня уже испорченный фрукт. Ну что ж это даже символично. А по Раннокиа, так все как всегда - почти перешел, почти прошел медосмотр, почти получили компенсацию, почти отказался. Все как у всех.

18:27

Taels

Ясно,значит всё же перейдёт.Цену,гад,набивает.

18:07

Басист

Карреру подпишите, он вона как у Зе мячи ворует...

18:07

Михаил Павлович

Он же с детства за Спартак болеет!

18:06

Басист

Ну да, в Китай же тоже не все согласны.

18:04

Ботаникум

Отключить Раноккью от газа!!!! Пусть согревается бегом трусцой, т.е. джоггингом!

18:01

foreverCSKAforever

Так это чё? Сассуоло получается?

18:00

П_о_в_а_р

Зенит вычёркиваем.

17:52

Der schwein

Похоже, итальянец дружит с головой:)

17:48

Ачирришни Ковеч

вот это пощечина Газпрому ! Последний раз Денисов на такое отваживался

17:45

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