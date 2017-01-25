Раноккиа отказался переходить в "Зенит"?

Защитник "Интера" Андреа Раноккиа не собирается переходить в "Зенит" в зимнее трансферное окно, утверждает Itasportpress. По информации источника, приоритетным вариантом для 28-летнего итальянца является переход в "Болонью". Также интерес к защитнику проявляют "Сассуоло", "Халл Сити" и "Суонси".
Ранее сообщалось, что питерский клуб готов предложить за Раноккиа восемь миллионов евро.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Раноккиа провел девять матчей и получил четыре желтые карточки.
punch_s
а вот сейчас обидно было:/
20:03
Jean4
Зенит, неужели сассуоло?
19:06
foreverCSKAforever
Michaell, Sergey.v1968? да они оба просроченные уже давно. Поэтому они и не нужны никому, кроме тех, кто деньги не считает и может бабло потратить хоть им на зряплату, хоть просто в трубу выкинуть.
19:04
serzheo
Не холодно не жарко, обычный середняк уровня Сассуоло. Ничего особенного.
18:54
Нубяшка
он и даром не сдался Зениту, а то еще на кришито хотели менять...
18:48
Нубяшка
Mark Krass ОН РАЗВЕ СПАРТАКУ ОТКАЗАЛ?
18:46
Mark Krass
Не захотел переходить в гнилое болото, в это днище))
18:43
sergey.v1968
Уважаемый Michaell, не по фигу на Адриано, пришедшего фактически бесплатно? Тут вон на сэксе даже статьи соорудили - достойный ответ Зенита Спартаку, а на деле - очередной пшик. А Адриану румын бы взял. да цвет кожи питерским арийцам такой никогда не подходил, давайте говорить прямо
18:38
Michaell
"Ачирришни Ковеч,вот это пощечина Газпрому ! Последний раз Денисов на такое отваживался". Подщечина - это приход Адриано в Спартак. Если его румын не взял, у которого тот в Шатхтере играл, значит он знает, что это за на сегодня уже испорченный фрукт. Ну что ж это даже символично. А по Раннокиа, так все как всегда - почти перешел, почти прошел медосмотр, почти получили компенсацию, почти отказался. Все как у всех.
18:27
Taels
Ясно,значит всё же перейдёт.Цену,гад,набивает.
18:07
Басист
Карреру подпишите, он вона как у Зе мячи ворует...
18:07
Михаил Павлович
Он же с детства за Спартак болеет!
18:06
Басист
Ну да, в Китай же тоже не все согласны.
18:04
Ботаникум
Отключить Раноккью от газа!!!! Пусть согревается бегом трусцой, т.е. джоггингом!
18:01
foreverCSKAforever
Так это чё? Сассуоло получается?
18:00
П_о_в_а_р
Зенит вычёркиваем.
17:52
Der schwein
Похоже, итальянец дружит с головой:)
17:48
Ачирришни Ковеч
вот это пощечина Газпрому ! Последний раз Денисов на такое отваживался
17:45