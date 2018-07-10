19:26 | Футбол — Трансферы

Рамос пожелал Роналду удачи в дальнейшей карьере


Защитник "Реала"  Серхио Рамос пожелал удачи своему бывшему одноклубнику Криштиану Роналду в дальнейшей карьере. Сегодня 33-летний португалец перешел в "Ювентус".

- Криштиану, твои голы, твои показатели, все, что мы выиграли вместе, говорит само за себя. Ты заработал особое место в истории "Реала". Мы будем помнить тебя всегда. Играть вместе с тобой было огромным удовольствием. Удачи тебе! - написал Рамос в своем Твиттере.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола. Кроме того, на счету португальца пять "Золотых мячей", из которых четыре он получил в составе "Реала".  

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Материалы сюжета: Криштиану Роналду: из "Реала" - в "Ювентус"
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