Рамос пожелал Роналду удачи в дальнейшей карьере

Защитник "Реала" Серхио Рамос пожелал удачи своему бывшему одноклубнику Криштиану Роналду в дальнейшей карьере. Сегодня 33-летний португалец перешел в "Ювентус".

- Криштиану, твои голы, твои показатели, все, что мы выиграли вместе, говорит само за себя. Ты заработал особое место в истории "Реала". Мы будем помнить тебя всегда. Играть вместе с тобой было огромным удовольствием. Удачи тебе! - написал Рамос в своем Твиттере.

.@Cristiano, your goals, your numbers and everything we've won together speak for themselves. You have earned a special place in the history of @RealMadrid. As Madridistas we'll remember you always. It's been a pleasure to play alongside you, bicho. Big hig and good luck! 🍀👍🏻 pic.twitter.com/NaywaDd3gw – Sergio Ramos (@SergioRamos) 10 июля 2018 г.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола. Кроме того, на счету португальца пять "Золотых мячей", из которых четыре он получил в составе "Реала".