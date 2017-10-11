Рамирес зимой может перебраться в "Интер"

Полузащитник "Цзянсу Сунин" Рамирес в зимнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Италии. Ранее появилась информация, что "Интер" может подписать одного из игроков китайской команды, так как этими клубами владеет Suning Group.

- Ни один член руководства моего клуба не говорил мне о том, как изменится мое будущее, - цитирует Globoesporte Рамиреса. - Я бы хотел поиграть в Италии, но, как я уже сказал, нет ничего конкретного. Если условия изменятся, то поговорю с моим агентом и семьей, чтобы найти лучшее решение.