Ральф Рангник: "Если "Бавария" заинтересуется Вернером, то будет трудно его удержать"

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Рангник признался, что клуб вряд ли сможет удержать у себя в составе форварда Тимо Вернера, если "Бавария"​ захочет приобрести игрока, сообщает Sky Germany.

– Контракт Вернера действует еще полтора года. Очевидно, что он не останется в "Лейпциге", если не продлит соглашение на два-три года. Если "Бавария" всерьез заинтересуется нападающим, то нам будет трудно его удержать, – цитирует Рангника Sky Germany.

Ранее сообщалось, что Вернер входит в сферу интересов "Реала", "Барселоны", "Ливерпуля" и дортмундской "Боруссии".

В текущем сезоне 22-летний немец сыграл в 18 матчах в чемпионате Германии, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

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