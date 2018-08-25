Рафинья Алькантара и Алькасер вне заявки "Барселоны" на матч с "Вальядолидом", они могут покинуть клуб

Полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара и форвард Пако Алькасер не попали в заявку на матч чемпионата Испании против "Вальядолида". Как сообщает Sport.es, это свидетельствует, что в ближайшее время они могут покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что Рафинью может арендовать "Бетис". В текущем сезоне 25-летний футболист сыграл один матч за "Барсу". В прошедшем сезоне он играл в аренде за "Интер" и в 17 матчах забил два мяча при трех голевых передачах.

Алькасером, в свою очередь, интересовалась дортмундская "Боруссия". 24-летний форвард в нынешнем сезоне за "Барселону" не играл. В прошедшем сезоне он в 23 матчах забил семь мячей при четырех голевых передачах.